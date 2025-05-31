12校出色系所 教部補助千萬

「學術領域」進入世界百大12校及補助金額

2025/05/31 05:30

首度以「世界百大」為標準 排名前50名者 加碼補助二千萬

〔記者林曉雲／台北報導〕為協助具有國際競爭量能之大學系所提升國際影響力，教育部首度以「世界百大」為標準，新增補助十二所大學表現出色系所，凡在世界三大學術排名QS、THE或ESI的領域全球排名前五十名者，加碼補助二千萬元；在前五十一至一百名之間者，額外補助一千萬元，學校需將經費提供進入領域排名之系所規劃使用

請繼續往下閱讀...

高教深耕第二期第二階段從今年起至二○二七年。教育部長鄭英耀表示，若大學系所的學科排名在全球前百大或前五十大，表現有特殊亮點，高教深耕計畫將新增經費，直接補助加碼到各系所，鼓勵系所有世界級的研究亮點，朝著台灣有諾貝爾獎級學者夢想邁進。

教育部高教司長廖高賢說明，大學出色領域系所之補助，過往競爭型計畫補助經費係核定給學校，再由學校進行校內經費分配，但教育部今年起改以專案核給方式直接補助系所。

教育部核定十二校獲前百大領域補助，台大有三個領域進入前五十大、三個領域進入五十一至一百名，共獲補助九千萬元；台大校長陳文章表示，台大有卅八個領域進入今年QS領域排名前百大，其中七個在前五十大，教育部的獎勵可讓這些領域在世界排名更進步。

清大副校長戴念華表示，教育部直接將經費撥入系所對系所是鼓勵，不過，進入世界百大的領域可能包括很多系所，恐有無法顧及的盲點，舉例材料領域不僅是材料系學者，也包括化工、機械、物理等系所，讓校方也能參與，可照顧更全面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法