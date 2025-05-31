提升國家競爭力 教部推頂尖計畫

中山大學將新設「海洋科技」頂尖中心。圖為中山大學水下載具研發中心新研發「第一代雙載水下載具」（MUV）完成水下8米動力航行測試。 （中山大學水下載具研發中心提供）

2025/05/31 05:30

1年投入3億 由5所大學新設6間重點領域頂尖研究中心

〔記者林曉雲／台北報導〕為落實總統賴清德揭示的台灣產業發展方向，全力提升「人工智慧」、「生醫科技」及「海洋科技」等領域國際競爭力，教育部首度推動「國家重點領域頂尖研究中心計畫」，一年投入三億元，台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學及中山大學共五所國立大學，預計新設六間「國家重點領域頂尖研究中心」，以因應產業人才需求與前瞻科技發展，今年八月一一四學年即上路。

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教育部高教司長廖高賢表示，計畫首期從今年起至二○二七年，教育部邀集國內相關領域聲譽卓著之學者專家諮詢，並評估大學研究量能與優勢領域後，邀請五所大學合作，每個頂尖中心補助五千萬元，並提供人力員額，以利延攬國際和本土青壯學者，培育新生代優秀學研人才，且透過跨域整合學術與產業資源，強化台灣在全球的科技競爭力，提升國際影響力及世界排名。

台大新設人工智慧、先進生醫

台大校長陳文章表示，台大將新設「人工智慧」和「先進生醫」頂尖中心，配合教育部補助金額的一成，預計一年投入五百萬元經費。

清大新設量子科技中心

清大副校長戴念華表示，清大將新設「量子科技」頂尖中心，量子科技是未來科技重點，量子科技學者多屬青壯世代，範圍廣及物理、材料、資工、電機等系所。

成大設醫學、電子及工程頂尖中心

成大校長沈孟儒表示，成大將新設「醫學、電子及工程」頂尖中心，具國際、跨域與創新特色，將由世界級科學家、玉山學者劉文泰帶領中心運作，把最頂尖的科學研究，落實在臨床應用上，使病人受惠。

中山海洋科技帶動產業

中山大學校長李志鵬表示，中山將新設「海洋科技」頂尖中心，中山以深海載具科技為發展核心，已累積豐富海洋科學儀器與設備設計開發經驗，首期將以載人潛艇等系統設計為重點，利用電子、電機、材料及機械產業優勢，使我國海洋科學研究，追上歐美日等擁有嚴謹即時科技支援的水準。

李志鵬期許帶動國內業者朝「海洋科技產業藍海市場」進軍，助台灣躋入世界海洋科技要角。

陽交大聚焦AI相關議題

陽明交大校長林奇宏表示，我國半導體製造已是世界最前沿，強項持續領先，弱項更要急起直追，對於進入各領域應用的AI相關議題，如雲端或邊緣AI應用等，也涉及智財著作權等，皆看到深耕和發展的需要及機會，未來頂尖中心會在既有的強大學研基礎上，面向未來的趨勢發展和需求。

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