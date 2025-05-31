高市慶端陽 駁二颳韓流、美濃飄和風

澎湖縣湖西鄉親子陸上划舟，氣氛溫馨熱鬧。（湖西鄉公所提供）

2025/05/31 05:30

韓國文化觀光大展啖韓食 浮羽台日交流祭15個品牌匯聚

〔記者葛祐豪／高雄報導〕端午連假除了愛河熱血的龍舟賽，高雄活動颳起韓流、日本和風，駁二「韓國文化觀光大展」、美濃菸仕物所的「浮羽台日交流祭」，都值得一遊。

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去年台灣訪韓觀光客突破一四七萬人次，是韓國第三大觀光客來源國，韓國觀光公社特別將今年「韓國文化觀光大展」移師高雄舉行，昨起至六月一日在駁二登場，現場能品嚐大邱炸雞、濟州海女咖啡、韓國百年店家的魚板、糖餅、年糕、冷麵、辣炒年糕等美食，還可以體驗韓服婚紗、人生四格拍照等。

「黑白大廚」今料理秀 多組樂團明獻唱

昨天開幕請來韓國啦啦隊女神李多慧，推薦自己喜愛的韓國旅遊景點和美食；今（卅一）日邀請「黑白大廚」鄭智善帶來港點料理秀，明天找來另名韓國啦啦隊李雅英熱舞；世運主場館明迎來「KT POP」韓流演唱會，多組韓國當紅偶像與樂團輪番獻唱，將吸引眾多粉絲湧入高雄。

此外，來自日本福岡「浮羽市」的近十五個品牌，首次聯手來台參加美濃菸仕物所 （美濃區中山路一段廿五號）的浮羽台日交流祭，帶來道地的浮羽手作工藝、創意設計及限定農產加工品，吸引不少民眾選購。

賞道地浮羽手作工藝 選購農產加工品

觀光局指出，令人期待的佛光山祥龍燈，也於端午連假再次於空中盤旋飛舞，搭配愛河畔地標「鰲躍龍翔」，上演「雙龍共舞」的奇幻夜間大秀，成為全國端午最吸睛的拍照打卡熱門地點。

觀光局長高閔琳指出，賞美景也要嚐應景美食，鹽埕區的「肉粽泰」，傳承七十年郭家肉粽的好滋味；苓雅區「成男生碗粿肉粽店」，肉粽用紅蔥頭炒香糯米，再包入滷製入味的五花肉、香菇等餡料；在地知名的「老新台菜」也應景推出「粽意你肉粽禮盒」。

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