16噸屏東香蕉 直送東京照護機構

屏東香蕉出口東京高齡照護機構。（屏東縣府提供）

2025/05/31 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕日本學校法人神戶學園總長蔣惠萍發起，與屏東縣府及屏東在地香蕉社場合作，昨天從屏東出口十六．二噸的優質香蕉，將送往東京都五百五十家高齡者照護機構及社福團體，期盼透過分享屏東陽光健康的香蕉滋味，深化日本與台灣深厚友好的情誼。

屏東縣府表示，這是蔣惠萍第三度發起以屏東香蕉直送日本的農產交流活動，之前分別在二○二二年十月與二○二三年二月出口，做為日本小學生營養午餐水果食用，受到熱烈歡迎；此次以高齡者為對象，日本過往曾將台灣香蕉視為珍貴食品，不少日本長者對於台灣香蕉甜美的滋味記憶深刻。

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縣長周春米表示，香蕉富含鉀、低鈉，是運動選手必備聖品，屏東香蕉曾於二○二一年東京奧運成為選手村食材，對銀髮族來說，香蕉是很好的營養補給果品，希望透過台日雙方合作交流，讓日本朋友們都能品嚐到來自屏東的香蕉好滋味。

蔣惠萍感謝屏東縣府積極協助，這場跨海香蕉之旅不僅傳遞台灣的熱情與關懷，更是促進台日飲食文化交流的重要實踐，為未來雙邊更多合作開啟新契機。

縣府表示，台日之間老「蕉」情，傳遞了屏東香甜果味與健康祝福，透過這份心意，再次見證台日之間歷久彌新的深厚友誼。

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