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    首頁　>　生活

    台東罷團指送洗碗精反罷免 黃建賓提告

    2025/05/31 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕「挫賓行動」罷團指控，有民眾收到立委黃建賓發送反罷免小禮物，並稱洗碗精起碼五十九元。藍營吹哨者反批罷團刻意造謠抹黑，昨天下午黃建賓已提告。

    「挫賓行動」罷團接獲吹哨者指稱黃建賓、縣長饒慶鈴、議長吳秀華離場後就有人送洗碗精，Line群組中也出現「有鄉親反映，開始收到黃建賓立委送的反罷免小物，有洗碗精和濕紙巾」等內容。

    黃陣營昨天指出，罷團在臉書粉絲團和Line群組做出不實指控，罷團隨後反擊「粉絲團根本沒提到，是要我們更正什麼？」針對罷團反問，黃陣營未立即答覆，直到昨天傍晚黃陣營發聲明稿，指「罷團廿九日稱黃建賓送洗碗精，卅日改口是黃等人離場後才收到，是自打嘴巴」。

    黃建賓昨天下午四時許赴大武分局以妨害名譽提告，並聲明，黃建賓本人及團隊、縣長、議長完全沒有發送洗碗精，團隊所發送的文宣品一切合法合規，先前要求更正卻置若罔聞，因而提告。

    罷團聲明，據吹哨者指出，廿八日晚間七時至八時，黃建賓由饒、吳陪同到市區某里長家，以政績宣講為由進行反罷免座談，三人離場後，現場民眾收到貼有「阻止風電毀台東，請投不同意罷免」濕紙巾，會後收到一罐白雪檸檬洗潔精（電商購物零售價五十九元），皆有圖為證。

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