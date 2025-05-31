基隆女中鼓勵在地就學 獎學金最高36萬

基隆女中今年要發高額獎學金吸引學生。（記者盧賢秀攝）

2025/05/31 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕為鼓勵基隆學子在地就學，基隆市公私立高中近年祭出獎學金，國立基隆女中一一四學年度起也祭出高額獎學金，只要國中教育會考轉換分數廿分以上的學生就有機會領獎學金，如果會考卅五分在前五％學生，每學期可獲六萬元獎學金，三年最高可領卅六萬元，在基隆市各校中獎學金最高。

面對少子化，各校面臨減班壓力，基隆市公私立高中都祭出獎學金吸引學生留在基隆就學，基隆市政府訂有獎學金實施計畫，會考成績轉換分數卅五分選擇就讀市立高中可獲得獎學金卅萬元。

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基隆女中校長林三維表示，今年獲得一名校友捐款支持，從一一四學年度（今年九月）起也要發獎學金，留住優秀學生，不要往台北跑。國中會考廿至廿四分在前卅％學生就讀基隆女中，每學期發六千元，依序遞增，最高卅五分在前五％可獲每學期六萬元獎學金，總額達卅六萬元，是基隆市最高額獎學金。

另外，基女開設數理科技實驗班，有台積電獎學金；雙語教育實驗班，請外師授課；人文AI實驗學程，與政大合作三Ｄ虛擬實境課程，發展數位人文，可透過特殊選才，高三上學期就優先錄取大學。

林三維表示，除了基隆市的學生，也有不少雙北市的學生來基隆就讀，該校與市公車及二○八八快捷公車合作「學生專車」，從基隆火車站或台北市府轉運站接駁學生到校。

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