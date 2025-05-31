北市157處無號誌路口 將加強行穿線照明

2025/05/31 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕為提升行人安全，台北市議員趙怡翔建議市府於全市一五七處廿公尺以上的無號誌行穿線路口，增設行穿線照明設施。工務局公園路燈工程管理處表示，預計明年二月前完成現場盤點，並針對照明不足部分改善。

趙怡翔說明，台北市有許多路幅較寬的大路口，缺少照明、庇護島，庇護島也沒有外推，因此提案希望全面檢討廿公尺以上大路口沒有相關設施的行穿線；未來則希望比照日本、歐美等國外案例，新增按鈕式照明或自動感應照明，提示駕駛有行人要穿越，大家要停讓。

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台北市交通局長謝銘鴻認同提案符合今年台北市交通安全宣導口號「我看得見您、您看得見我」，他也說，自動感應技術感應行人穿越時，自動啟動號誌或照明，都是未來可行的方向。

交通管制工程處長張建華表示，已清查出一五七處廿公尺以上無號誌、無分隔島的行穿線路口，並函送給工務局公燈處，以檢視哪些路口需要加強行人照明，包含路口警示、標線、安全設施等也會補強。

公燈處說明，預計今年七月開始現場盤點，並於明年二月前完成，針對照明不足部分由明年開始編列預算改善，現場有些行穿線旁邊有路燈，若有需要調整也會再請交工處協助。

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