世壯運展AI揪心血管問題 2人急手術

2025/05/31 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市立聯合醫院於世壯運舉辦期間設置「智慧健康體驗園區」，提供AI心臟年齡與功能預測體驗，協助評估個人心血管健康風險，已有一千六百卅八人次完成體驗，其中有十三人透過聯醫綠色通道轉介就醫，更有二人施行心導管手術及置放血管支架，成功化解潛在重症風險。

北市聯醫說明，透過快速心電圖檢測，取得數位電子波及參數，選手和民眾可透過AI輔助判讀獲知個人心臟年齡及功能，並預測近期是否有急性心血管疾病緊急處置的風險。預測結果顯示約三％、四十六人屬高風險，須介入冠狀動脈疾病的進一步評估，另有約廿一％、三四○人屬中度風險。

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聯醫表示，一般猝死的原因近八成為心血管問題、二成是腦出血，而心血管問題又以罹患高血壓、糖尿病、高膽固醇，或有家族病史者風險最高，但近年不僅年齡層下降，沒有三高或家族病史，且有運動習慣的壯年人也曾有心肌梗塞案例。

聯醫表示，松山文創園區五號倉庫「智慧健康體驗園區」體驗開放至六月一日晚間六點，目前依現場預約報到狀況，提供部分名額釋出補位，現場將依實際狀況彈性協助盡力安排，歡迎民眾預約前往體驗。

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