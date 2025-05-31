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    北市警技測驗結果怪象多！捷警射擊贏分局 刑大逮捕術輸交大

    2025/05/31 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕警察工作危險性高，也考驗體能負荷，平日長期訓練有助快速有效應對突發狀況，維護社會秩序同時確保執勤安全。台北市議員李柏毅表示，體能、逮捕術、射擊都是警察機關長年測驗項目，不過，去年市警局警技測驗成績排行榜，出現捷運警察射擊準度贏過分局員警等「怪象」，成績不理想的部分須加強；市警局回應，分局員警因需輪班執勤、擔服深夜勤務，多少會影響測驗成績，將持續落實訓練。

    市警局︰持續落實訓練

    李柏毅指出，根據去年的警技測驗成績排行，射擊項目刑大第一，捷運警察隊與南港分局並列第三，捷運警察射擊比多數分局員警都還要準；逮捕術部分，捷運警察隊第一，交通警察大隊排名第二、刑事警察大隊第三，刑大逮捕能力比交大還差；體能測試部分，婦幼警察隊第一、少年警察隊第二、刑大第三，質疑是否追婦孺需較用力？要求各警察單位主管，成績好繼續保持，成績不理想則加強努力。

    市警局訓練科說明，持續落實訓練，動作不標準成績不好者，由教官、助教從旁個別指導，也會聘請專業師資訓練教官、助教，並且鼓勵員警自我訓練體能。

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