奉獻尖石逾60年 義籍修女趙秀容辭世

義大利籍修女趙秀容（中）奉獻新竹縣偏鄉超過一甲子，昨天辭世享耆壽93歲。圖為月初出席母親節慶祝活動。（李道霖提供）

2025/05/31 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕持有台灣身分證的義大利籍修女趙秀容在新竹縣原住民山區奉獻超過一甲子，在地人都稱她「趙姆姆」，昨天安詳辭世，享耆壽九十三歲。三日姆姆還出席由竹科管理協會及清大校友會為其舉辦的母親節慶祝活動。

成立托兒所 照顧弱勢付出愛

趙秀容修女廿九歲遠從義大利地中海的薩丁尼亞島到台灣，人生中最精華的歲月都奉獻給台灣，足跡遍布尖石鄉各個角落，精通中文、台語、客語，原本是白衣天使，在天主的安排下，到新竹縣偏鄉服務，超過一甲子。

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領有台灣身分證 享耆壽93歲

趙秀容為融入部落，也學習原住民語，除傳福音，更成立托兒所照顧經濟弱勢的下一代，對原住民付出滿滿的愛與關懷。竹科管理協會秘書長李道霖說，二○一七年得知趙修女的願望是成為台灣人，於是發動連署，在台大EMBA新竹校友會及台灣台復新創學會協助下，為其申辦台灣身分證，終圓趙修女成為台灣人願望。

李道霖表示，得知趙秀容修女辭世，相當悲慟，趙秀容修女本月三日還參加清大校友會及協會為其準備的母親節慶祝活動，當時趙秀容栽培過的學生和教友、好友都齊聚一堂。

據悉，近兩個禮拜，趙秀容修女突吃不下東西，昨天下午在天主教耶穌肋傷修女會省會院，衰弱無疾安詳辭世。追思靈堂設在財團法人天主教耶穌肋傷修女會省會院B1。

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