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    高虹安「署名市長」送香包 被疑違行政中立

    新竹市議員劉彥伶收到投訴稱，高虹安參加端午節活動，署名「新竹市長」送端午香包，質疑香包的經費是否使用市府預算。（民眾提供）

    新竹市議員劉彥伶收到投訴稱，高虹安參加端午節活動，署名「新竹市長」送端午香包，質疑香包的經費是否使用市府預算。（民眾提供）

    2025/05/31 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職中的新竹市長高虹安遭罷免進入二階連署查對期，近期爆出高虹安雖停職仍頻繁參加社區活動宣傳「反罷免」，市議員劉彥伶收到投訴稱，高虹安參加端午節活動，署名「新竹市長」送端午香包，質疑香包的經費是使用市府預算？且在政黨性質社團與市府的節電宣講同時舉行，除違反行政中立，香包價值恐超過卅元，涉違反選罷法，籲檢調政風和廉政單位徹查。

    新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔說，公務員行政中立法規定，公務員對選舉罷免或公投，不得利用職務上權力、機會或方法要求民眾不行使投票或為一定行為。高虹安雖停權，依然具公務員身分，在竹市補助協辦或指導的活動宣講反罷免，本身就違反行政中立法，違反利益衝突，發放小物如利用公家資源，亦有違反選罷法和賄選嫌疑。

    竹市府︰非市府發放 尊重主辦單位

    市府表示，對民間團體各項活動的補助，皆依規辦理，活動現場的東西非市府發放，尊重各社團的自主性，此無涉行政中立規定。市府尊重主辦單位規劃，秉持行政中立原則，籲各界理性看待，且勿藉由政治操作，混淆視聽。

    民眾黨︰每個單價不到30元

    民眾黨新竹黨部主委李國璋則稱，高虹安發送的香包是支持者大量採購中藥原料，再由志工分裝，每個單價不到卅元，高虹安身分仍是市長，當然可署名「新竹市長」。

    劉彥伶說，高虹安涉貪停職，卻仍使用「新竹市長」頭銜發送端午香包，除陷公務員違反行政中立於不義，高虹安也恐涉選罷法。

    市議員曾資程說，高虹安停職卻高調出席活動，猛踩行政中立紅線，遊走法律邊緣，在超過五萬市民連署要罷免她後更變本加厲，唯有罷免投下同意票才能終結亂象。

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