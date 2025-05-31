《桃園》與家人划龍舟 語障生賣力挑戰

龍潭區佳安里長江李桂春（左一）帶隊參與龍舟賽，她有說話障礙的孫子李哲豪（右二）跟著家人參賽。 （記者黃政嘉攝）

2025/05/31 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市年度盛事「龍潭歸鄉文化節」市長盃龍舟賽昨起熱鬧展開，里別組賽事中，龍潭區佳安里在預賽中以一分五十六秒成績，贏過對手黃唐里近一秒，帶隊的七十五歲里長江李桂春表示，划龍舟的安全、健康比名次更重要，她有說話障礙的孫子李哲豪跟著家人參賽，他划龍舟時跟著發出呼喊聲音，比起復健，參與龍舟運動別具意義。

江李桂春說，一九九八年當選村長到桃市升格後當里長以來，參與龍舟賽已十八年，當初由里上兩家族成員組隊，一代接一代延續至今，她的兒子、兩個孫子今年一起參賽，其中李哲豪是桃園特殊教育學校的高二生，無法說話。

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「與其讓孫子李哲豪去復健，不如讓他實際活動、划龍舟」江李桂春帶龍舟隊的時候，發現大家喊一、二、三，他也會大聲發出「滬、滬、滬」，反應、學習力都比在醫院復健還快，未來想找有類似他的情況的民眾一同划龍舟。

廿七歲的隊長李佳澔以前是新明國中棒球隊選手，也練過田徑，他跟三個同胞兄弟及六十六歲父親李旭正，父子檔五人共同划龍舟有十六年經驗；李佳澔說，因為里長江李桂春號召，才把大家凝聚在一起，龍舟競賽過程全員統合非常重要，入水一致，船才跑得快，掌握好小技巧，就能快別人五秒，去年最佳成績一分四十七秒，這次比賽練習人員較以往少，還須加緊調整，發揮實力，才能拿下佳績。

李旭正表示，大家都是有興趣來參與賽事，因此犧牲睡眠，清晨五點半就在龍潭大池練習，為里爭光。

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