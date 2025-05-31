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    桃園航空城安置宅 市府爭取點交延至年底

    桃園市「桃園航空城」開發案的安置住宅，住戶抱怨問題一籮筐，兩個月來點交數仍掛零。 （記者謝武雄攝）

    桃園市「桃園航空城」開發案的安置住宅，住戶抱怨問題一籮筐，兩個月來點交數仍掛零。 （記者謝武雄攝）

    2025/05/31 05:30

    民怨房屋漏水、物件損壞 2個多月點交數仍掛零

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市「桃園航空城」開發案的安置住宅，雖然三月底開始陸續取得使用執照並辦理驗屋、交屋程序，但住戶抱怨問題一籮筐，兩個月來點交數仍掛零，由於住戶依現行規定必須八月底完成點交，才能領取十五％獎勵金，議員游吾和、徐其萬都認為，時間根本來不及，要求政府延後點交時程到十二月底。

    將在6/3專案小組會議提案

    市府地政局長蔡金鐘表示，按照目前進度，安置住宅完成點交時間大概落在九到十月，考量房屋還要裝修才能入住，因此市府會於六月三日航空城專案小組會議提案，將點交時間延至今年底，完成點交拆遷戶都可領取十五％獎勵金。

    蔡說，行政院政務委員陳金德二月十八日率相關部會官員，到航空城現地召開專案小組委員會議，裁示先建後遷期程不再展延，當時市府就建議安置住宅點交期限從八月底延至年底，但未獲應允，如今地方反映不斷，市府將正式提案。

    市府都市發展局長江南志表示，安置住宅共十一個街廓、五十一棟、一九二五戶，大部分住宅在五月底前拿到使照，最後一個街廓要到六月中旬。

    僅225戶完成驗屋 比率約3成

    徐其萬抱怨，安置住宅興建一九二五戶，配給住戶數量為一一四一戶，還有六二五戶沒拿到建照，驗屋速度更慢，從三月廿七日第一批拿到使照房屋，至今有七五九戶拿到使照，但僅二二五戶完成驗屋，驗屋比率約三成，房屋漏水、物件損壞，民眾抱怨一籮筐，難怪二個多月來點交數仍掛零。

    議員要求市府儘速改善缺失

    游吾和批評，房屋必須辦理保存登記，完成繳款後才能移轉，如今房子問題一籮筐，連農會人員看完房屋後，都認為問題太多，不能撥款，還請市府加快腳步，儘速改善缺失。

    蔡金鐘說，交屋後要辦理保存登記並公告十五天，隨後住戶就要繳款九十五％，會牽涉到貸款事宜，附近地區六○四戶，約有六成貸款無問題，其他仍在調查，財政部在三月廿五日發函八大官股銀行，地政局也與大園、蘆竹農會協調，儘量讓拆遷戶順利貸款。

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