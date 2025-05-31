為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    毫芒雕刻家陳逢顯 刻出0.3公分黃金魚

    毫芒雕刻家陳逢顯的新作「懸浮之境」，在水龍頭下的金魚只有○．三公分。（陳逢顯提供）

    毫芒雕刻家陳逢顯的新作「懸浮之境」，在水龍頭下的金魚只有○．三公分。（陳逢顯提供）

    2025/05/31 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕毫芒雕刻家陳逢顯再次突破極限，以精湛技藝打造出○．三公分世界最小的黃金雕刻小金魚。陳逢顯說，這件名為「懸浮之境」的作品，不僅展現極致工藝，更融合一個以黃金打造的水龍頭懸浮於空中的獨特意境，飛流而下的水柱中間棲息著一隻栩栩如生的微型金魚，彷彿在湍急水流中渴望自由。

    陳逢顯說，整件作品耗時卅個工作天，是世界最小黃金雕刻金魚，他過去曾創作世界最小的茶壺、螞蟻雕塑等作品，這次以黃金材質的微型雕刻，難度更勝以往。

    他表示，黃金質地柔軟且反光強烈，在○．三公分的體積內雕刻出金魚的造型、鰭部、頭部、兩個大眼睛、張開的嘴等細節，需在顯微鏡下以特製工具反覆修整，稍有不慎就前功盡棄，尤其水龍頭與水柱的懸浮結構，必須精確計算重心與支撐點，才能呈現「水流承托金魚」的奇幻視覺效果。

    「懸浮之境」蘊含深層寓意，陳逢顯指出，水龍頭象徵人為控制，而金魚在激流中逆游，代表對自由的渴望，有鑑賞家形容，在方寸之間看見流動的生命力，是科學與美學的完美碰撞。

    毫芒雕刻家陳逢顯的新作「懸浮之境」，在水龍頭下的金魚只有○．三公分。（陳逢顯提供）

    毫芒雕刻家陳逢顯的新作「懸浮之境」，在水龍頭下的金魚只有○．三公分。（陳逢顯提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播