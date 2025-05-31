毫芒雕刻家陳逢顯 刻出0.3公分黃金魚

毫芒雕刻家陳逢顯的新作「懸浮之境」，在水龍頭下的金魚只有○．三公分。（陳逢顯提供）

2025/05/31 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕毫芒雕刻家陳逢顯再次突破極限，以精湛技藝打造出○．三公分世界最小的黃金雕刻小金魚。陳逢顯說，這件名為「懸浮之境」的作品，不僅展現極致工藝，更融合一個以黃金打造的水龍頭懸浮於空中的獨特意境，飛流而下的水柱中間棲息著一隻栩栩如生的微型金魚，彷彿在湍急水流中渴望自由。

陳逢顯說，整件作品耗時卅個工作天，是世界最小黃金雕刻金魚，他過去曾創作世界最小的茶壺、螞蟻雕塑等作品，這次以黃金材質的微型雕刻，難度更勝以往。

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他表示，黃金質地柔軟且反光強烈，在○．三公分的體積內雕刻出金魚的造型、鰭部、頭部、兩個大眼睛、張開的嘴等細節，需在顯微鏡下以特製工具反覆修整，稍有不慎就前功盡棄，尤其水龍頭與水柱的懸浮結構，必須精確計算重心與支撐點，才能呈現「水流承托金魚」的奇幻視覺效果。

「懸浮之境」蘊含深層寓意，陳逢顯指出，水龍頭象徵人為控制，而金魚在激流中逆游，代表對自由的渴望，有鑑賞家形容，在方寸之間看見流動的生命力，是科學與美學的完美碰撞。

毫芒雕刻家陳逢顯的新作「懸浮之境」，在水龍頭下的金魚只有○．三公分。（陳逢顯提供）

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