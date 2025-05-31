北宜公路坪林段 6/1起區間測速

北宜公路坪林段6月1日起將雙向納入區間測速路段。 （新北市警察局提供）

2025/05/31 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕台九線北宜公路（卅三．三至卅七．二公里）新北市坪林區路段，是來往新北市、宜蘭縣的要道，路幅狹窄、蜿蜒，規定速限每小時四十公里，卻經常有超速事故發生，新北市警察局交通大隊表示，六月一日起，將該路段雙向納入區間測速路段。

33.3至37.2K雙向 距離約4公里

交大說，相關路段於四月啟動盲測至今，偵測超速違規共三四六件，平均每日違規五．九件，超速事故頻傳，常有車子衝到對向車道，為加強速度管理，將此路段雙向納入區間測速，距離約四公里，呼籲駕駛依速限行駛，行經彎道要確實減速，避免車子失控。

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三峽重大車禍路口 增減速標線

日前三峽區北大國小前發生三死十二傷車禍事故，市府相關單位到現場會勘，路口已增設視覺化減速標線、更新通學區標誌，後續將於三個月內導入行人優先區、實體減速設施，強化學區周邊交通安全。

交通局專門委員林昭賢指出，事故路段的行人專用號誌、相關標誌標線均正常運作，為提高駕駛人警覺性，三峽分局在上放學時段協助交通疏導與管制，並增設標線標誌，原設於國成街、學成路口的「時段性禁止進入」告示牌已放大及增設，加強識別度。

林昭賢說，後續將針對北大國小旁國成街導入行人優先區，設置實體減速丘；部分人行道缺乏路緣石保護，將加裝實體欄杆，相關設施預計三個月內完成，並持續檢討。

交通局補充，教育局已請各校加強交通安全教育，並鼓勵學校針對校園周邊路口、高風險區域檢視，如有改善建議，可提出會勘申請，共同研擬可行改善方案。

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