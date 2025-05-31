宜蘭轉運站出入口優化 9月底完工

宜蘭轉運站將進行站體優化改善工程，預計今年9月底完成。（資料照）

2025/05/31 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣溪北交通轉運樞紐宜蘭轉運站，斥資五．二億元打造，啟用迄今一年半，因民眾陸續反映轉乘動線不良、車道易打滑，縣府投入三六七萬元優化改善工程，預計九月底完工，期更符合旅客需求。

停車場增防滑地坪

自雪山隧道通車後，宜蘭轉運站年服務旅客超過三百萬人次，為國道客運與市區公車轉乘重要角色，新站體在二○二三年十月廿八日啟用，不過在使用過程中，民眾及縣府陸續發現不少問題，包括接送區出入口太窄、交通混亂及停車場車道打滑等。

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縣府今年推動辦理「宜蘭轉運站及周邊交通優化工程」，針對停車場功能、轉乘動線及標誌系統等，進行改善，強化轉運站整體服務品質與安全環境，上月底開工，工期日曆天一五○日。

縣府交通處指出，停車場附屬設施將增加收納箱及防水閘門，計程車乘車處屋頂會加裝截水設施，停車出入口也有防水閘門破口處理，因應防災需求。

縣府交通處表示，停車場車道會鋪設止滑型環氧樹脂地坪，提升雨季期間防滑與耐久性，面板也會新增資訊，加強辨識及指引功能，林森路接送區則將加寬進出口、移設柵欄及新增綠帶，並微調停車動線及格位。

另外，因應宜蘭多雨氣候特性，轉運站到計程車接送區也計畫增設風雨走廊等雨遮設備，因涉及銜接兩端不同結構形式的構造，縣府目前正進行可行性評估與規劃。

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