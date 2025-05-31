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    首頁　>　生活

    《嘉義》大阿里山春茶增3成 採茶工搶手

    一品茶業茶農林秉謙（中）獲阿里山高山茶春茶賽青心烏龍組特等獎。（記者林宜樟攝）

    一品茶業茶農林秉謙（中）獲阿里山高山茶春茶賽青心烏龍組特等獎。（記者林宜樟攝）

    2025/05/31 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕「二○二五年阿里山高山茶春季優良茶競賽」昨舉行頒獎及展售活動，吸引民眾品茗選購。茶農表示，今年三月大阿里山茶區受寒流影響，低溫延長休眠期，致茶樹萌芽延遲，產期延後七至十天，春茶產量較去年產量多約三成，採收期與梨山等高山茶區採收時間重疊，面臨採茶工難求窘況。

    青心烏龍組特等獎為一品茶業林秉謙，其堂兄林藝諺為負責人。林藝諺說，今年氣候對茶葉生長有利，生長過程氣溫低的天數較往年長，土壤濕氣充足，有機質肥料充分轉換，採收期氣候也不錯，且成熟度均勻，有利於發酵、日光萎凋，競賽成績公布後，消費者詢問度高。

    此競賽由縣府主辦、梅山鄉農會承辦，昨在梅山鄉幸福廣場舉行頒獎及展售活動，縣長翁章梁、梅山鄉農會總幹事黃書賢等人出席贈匾。翁章梁說，大阿里山茶區有得天獨厚的高海拔環境與雲霧繚繞的氣候，孕育茶葉風味佳、品質穩定，希望大家在端午品粽時可以搭配茶飲，多多消費鼓勵茶農。

    縣府農業處指出，今年競賽繳茶情形與去年相較，青心烏龍組與金萱組總點數微幅增加十點，今年產量回復平均值以上，較去年產量多約三成，報名點數未明顯增加的原因，在於三月大阿里山茶區受數波寒流影響，氣溫忽高忽低，低溫延長其休眠期，致茶樹萌芽延遲，且產期延後七至十天，採收期與梨山等高山茶區採收時間重疊，導致嚴重缺工問題。

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