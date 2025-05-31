為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台南》棒球名人堂傳解散 黃偉哲歡迎來台南

    台南市爭取「台灣棒球名人堂」移駐亞太棒球訓練中心。（記者洪瑞琴攝）

    台南市爭取「台灣棒球名人堂」移駐亞太棒球訓練中心。（記者洪瑞琴攝）

    2025/05/31 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於桃園龍潭的「台灣棒球名人堂」傳出解散消息，台南市長黃偉哲昨表達高度關心，並強調台南是棒球之都，歡迎台灣棒球名人堂進駐台南亞太棒球訓練中心，「只要台灣棒球需要，台南永遠站在最前線，台南有決心、有能力，也有深厚的棒球情感，歡迎台灣棒球名人堂安家台南」。

    台灣棒球名人堂自二○一四年成立以來，表彰無數為國內棒球發展付出心力的傳奇人物，是台灣棒球歷史的重要資產。黃偉哲指出，若走入歷史，無疑是台灣體壇的巨大損失。

    黃偉哲強調，「棒球是台南的靈魂，也是城市的驕傲。」台南孕育出許多傑出球員，是台灣棒球重鎮，更擁有全國最完整的「亞太國際棒球訓練中心」，近年已成功舉辦多場國際賽事與訓練營，設施先進、交通便捷、文化底蘊深厚，具備承接名人堂的絕佳條件。

    黃偉哲說，已責成相關單位積極與體育署、相關協會及棒球界人士溝通，希望促成名人堂落腳台南，與亞太棒球訓練中心形成互補，兼具教育、展示、文化傳承與產業推廣等功能，期望能獲中央支持，與棒球界共同努力保留名人堂這座象徵榮耀與記憶的殿堂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播