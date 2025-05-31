《台南》連假首日放晴 台南湧進30萬人次

端午連假首日，頑皮世界新館開幕也吸引人氣。（台南市政府提供）

2025/05/31 05:30

市區觀光熱點湧進17萬人次、4大老街逾4萬人次逛街、嘗美食

〔記者王姝琇／台南報導〕端午連假到來，台南也擺脫鋒面影響、天氣回穩，迎來大批遊客湧進各大景點。南市觀旅局統計，連假首日截至昨傍晚五點，有近卅萬人次走訪各大商圈、老街、古蹟園區、風景區，其中市區觀光熱點更湧進十七萬人次。

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觀旅局局長林國華表示，連假首日台南放晴，吸引大批人潮湧入，累積近卅萬人次到訪，各景點旅客數比去年同期成長。尤其 市區的國華、海安河樂、小西門、南紡等觀光商圈，以及孔廟、赤崁樓古蹟園區周邊、水交社周邊及市立圖書館新總館周邊，累計超過十七萬人次到訪。新化老街、安平老街、鹽水老街、菁寮老街等四大老街也有逾四萬人次走逛、嘗美食。

台南運河龍舟賽 今晚壓軸閉幕

濱海熱門景點北門婚紗美地、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道、台江國家公園、漁光島及黃金海岸等景點，也有超過六萬四千人次。親子戶外遊憩及各大博物館景點、熱門風景區逾兩萬三千旅遊人次。

林國華說，端午連假各地精彩活動不斷，「二○二五台南國際龍舟錦標賽」在台南運河安億橋至承天橋段舉辦，有百攤特色美食、農產品及文創攤位，還有精彩的藝文表演與體驗活動區，今晚壓軸閉幕典禮。

台南文教場域與商圈串聯遊程推出豐富活動，學甲頑皮世界端午連假推出「動物粽動員」、柳營尖山埤渡假村開放屬蛇遊客免門票優惠、蕭壠文化園區「壠來慶端午」、南瀛天文館「端陽瀛星願」，以及水交社文化園區「粽夏蛋生的小怪獸市集」、海安商圈「虎翔市集Ｘ粽頭戲端午市集」、隆田文資園區的手作體驗等，結合教育與娛樂打造節慶氛圍，適合全家大小同遊。

市長黃偉哲指出，連假期間台南有龍舟賽、結合傳統文化與在地創意的精采活動，歡迎遊客來台南也別忘順道品嘗料多味美的各式「台南粽」。

端午連假首日，安平老街滿滿參觀購物採買人潮。（台南市政府提供）

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