田中創意端午祭 雞腿換「龍舟駕照」

田中鎮長蕭淑芬表示，今年以陸上龍舟結合創意闖關方式慶祝端午，「雞腿換駕照」的點子成功炒熱氣氛。（記者陳冠備攝）

2025/05/31 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕端午節划龍舟還要有駕照？彰化田中鎮昨日舉辦創意端午祭活動，現場舉行陸上龍舟競賽，有趣的是，參賽者必須「頭頂雞腿」連闖三關，最後雞腿沒掉落者才能領到「龍舟駕照」。這場顛覆傳統的龍舟競賽，讓現場笑聲不斷，參賽民眾笑說：「真的是拿雞腿換駕照！」

Q版「皮蛋瘦肉舟」、「玉米滑蛋舟」

田中鎮公所與田中農會昨日聯手舉辦「二○二五粽情田中慶端午」活動，推出陸上龍舟考駕照競賽，並特製兩艘Q版陸上龍舟「皮蛋瘦肉舟」和「玉米滑蛋舟」，讓參賽者看到直喊「卡娃伊」。

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而參賽者需兩人一組，頭頂雞腿布偶、騎上龍舟用腳推行，並依序完成三項關卡，包括抬頭咬米茲棒、將香包丟進綠色桶子、直線加速衝終點，既考驗平衡也比默契，過程中只要雞腿掉了就失敗，現場笑聲、加油聲此起彼落，此活動吸引三六○人報名參與，有近六成順利考取龍舟駕照。

除了爆笑的考照挑戰，現場也安排百人立蛋、香包DIY、包粽子觀摩等傳統體驗，各里家政班準備的香噴噴粽子更是人氣搶搶滾，讓民眾邊吃邊玩，盡情享受節慶氛圍。

田中鎮長蕭淑芬表示，雖然田中地區無法舉辦水上龍舟，但今年以陸上龍舟結合創意闖關方式，發揮在地特色，也讓更多民眾參與其中，「雞腿換駕照」的點子果然成功炒熱氣氛，讓這場端午活動變得既有趣又難忘。

彰化縣田中鎮昨日舉辦創意端午陸上龍舟競賽，參賽者必須「頭頂雞腿」比賽。（記者陳冠備攝）

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