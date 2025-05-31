《全國唯一》鹿港魯班公宴 108「工藝看桌」開展

繡線花藝師龔微芹以轎前花作品參加工藝看桌。（龔微芹提供 ）

2025/05/31 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕堂堂邁入第卅年了！全國唯一的魯班公宴昨天起到六月二日止，在彰化縣鹿港鎮「亞太鹿港渡假村」展開為期四天的活動，今年共有一○八桌工藝看桌，包括十二位人間國寶（重要傳統工藝保存者）的精湛作品，其中高齡一○五歲漆藝大師王清霜也獻上他的得意之作，來致敬工藝界的祖師爺魯班公。

邀請12位人間國寶

彰化縣長王惠美表示，工藝界祖師爺正是春秋戰國時代的「魯班公」，其生日是農曆五月七日，由於鹿港早年以木雕、家具與工藝聞名全國，鹿港在清代就有魯班公會神明組織，朝陽鹿港協會從一九九六年開始，結合「木藝宴祖師」與魯班公祭典，推出全國唯一的「魯班公宴」，透過工藝作品「看桌」拚場來祭祀祖師爺，二○○八年登錄為彰化縣民俗類無形文化資產。

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105歲漆藝大師也致敬

朝陽鹿港協會理事長林新發指出，今年共展出一○八桌、超過五百件工藝看桌，來自十二個縣市的工藝師都大有來頭，除了邀集十二位人間國寶、卅八位縣市級保存技術者、四十位工藝之家工藝師，還有多位年輕有為的青年工藝師參與，今年共展出木雕、刺繡、竹藤編等卅五類工藝，也是端午節難得一見的藝文饗宴。

35類工藝 作品逾500件

林新發表示，魯班公宴最重要的就是將於六月二日登場的「巧聖先師祀典儀式」，將恭迎國立傳統藝術中心、台灣工藝研究發展中心所奉祀的魯班公，與鹿港巧聖先師會的魯班公，共同齊聚鹿港來同場受祭，表達工藝界尊師重道的精神。

鹿港魯班公宴開展，高齡一○五歲漆藝大師王清霜獻上作品，致敬工藝界的祖師爺魯班公。（記者劉曉欣攝）

全國唯一的魯班公宴昨天起到6月2日，展開為期4天的活動。（記者劉曉欣攝）

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