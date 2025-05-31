哈韓族福音 台中飛韓國航線增

台中機場早班機開櫃時間相近，出境託運行李旅客大排長龍。（記者張軒哲攝）

2025/05/31 05:30

仁川航線每天往返 大邱包機暑假開航 飛濟州也在規劃

〔記者張軒哲／台中報導〕疫後國人時興出國旅遊，端午連假台中機場出境旅客增多，也有民眾搶先規劃暑假旅遊。台中國際機場已開航及將開航共計廿四條航線，尤其韓國航線大增。但同時段出入境旅客增加，有人抱怨排隊時間變長。台中機場指出，針對入境部分，廿七日已加開專用道分流通關人潮。

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韓國觀光客來台旅遊人數成長

日韓是台灣民眾出遊熱門國度，繼台中飛日本航線拓增之後，中部哈韓族也敲碗台中機場飛航韓國，韓國傳統航空公司大韓航空領銜在台中開航仁川航線，每天往返台中—仁川，暑假期間德威航空將開航「台中—大邱」包機航線，虎航「台中—濟州」也在規劃作業中，讓中台灣七三○萬民眾、韓國旅客及轉機旅客出遊更加便利。

觀旅局長陳美秀表示，據交通部觀光署統計，去年韓國觀光客來台旅遊人數大幅增加，觀旅局透過雜誌、網路媒體、踩線、偕同台中觀光業者赴韓國推廣，共同促進韓國航線及旅運成長，也讓台中—首爾航線成為目前台中機場最熱門航線。大韓航空國際航線眾多，台中出發的旅客可由仁川轉機至亞、歐、美洲，讓航線更加順暢便利，節省飛航時間。

排隊時間長 入境通關加開專用道

台中機場因腹地較少，航班較少，出入境時間遠比桃機便捷。由於旅客都偏愛早去晚回班機，隨著航班增加，出國跟回國航班時間太相近，各家航空開櫃時間容易重疊，回國入境旅客常集中在同一時段，排隊時間變長，也招致怨言。

針對出入境動線部分，台中機場主任張瑞澍表示，台中機場尚未恢復到疫情前二○一九年二八五萬人次高峰，去年出入境約二一○萬人次，目前機場規模容量尚能負荷，會向旅客多加宣導，目前入境檢查與檢疫部分已加開一條非疫區國家專用道，加速通關，壅塞情況已有改善。

大韓航空每天飛航台中至仁川機場。（記者張軒哲攝）

台中國際機場已開航及將開航共計24條航線，尤其韓國航線大增。（記者張軒哲攝）

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