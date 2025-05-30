（高雄）新加坡廚藝賽 高餐大摘3金9銀

林裕憲藉由參賽作品，喚起大家的地球生態的重視。（記者洪臣宏攝）

2025/05/30 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國立高雄餐旅大學師生揮軍新加坡FHA國際廚藝挑戰賽，共囊獲三金九銀十四銅佳績，烘焙系林裕憲以昆蟲為發想，期能喚起生態保育重視，蔡昀蓉則以台灣香蕉製作馬卡龍，餐管系宋育誠豐富羅西尼牛排層次，三人分別拿下金牌。

高餐大校長陳敦基指出，該賽事被譽為「廚藝亞運會」，今年有澳洲、中國、印尼、新加坡、南韓等十四個國家、上千名選手參賽，學生能拿下佳績就是榮耀台灣。

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林裕憲從小喜歡昆蟲，曾養過獨角仙、蝸牛、瓢蟲等，這次連同蜜蜂、蜻蜓等，都成了他創作主角，作品「夏日秘境的奇幻物語」拿下藝術麵包類金牌。

馬卡龍奪金的蔡昀蓉以香蕉等各種材料，製成鹹甜口味的馬卡龍，她說，隊友們努力備戰，光是試做的馬卡龍外殼就能堆出好幾座的小山。

羅西尼牛排是十九世紀義大利音樂家所創作出的牛排料理，兩大靈魂食材為鵝肝和黑松露，宋育誠以獨特創意呈現出法式料理的優雅與奢華。

宋育誠四年來在國內外賽事穿金戴銀，之前在新加坡五星級飯店實習一年，該飯店已向他招手。

此外，私立中山工商餐飲三丙班全班統測平均成績高於全國餐旅群前標的水準，全班廿九位學生都能錄取國立大學；很難想像，當年全班的國中會考最高分僅十四點，三年努力後麻雀變鳳凰。

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