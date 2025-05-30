（高雄）橋科周邊開發 新市鎮3期計畫啟動

2025/05/30 05:30

捷運青埔站、橋頭糖廠站附近 219公頃農林土地 將變更為住商、經貿園區

〔記者葛祐豪／高雄報導〕橋頭科學園區工程力拚明年初完工，因應周邊未來發展，內政部國土管理署啟動高雄新市鎮三期計畫，選定捷運紅線R22青埔站與R22A橋頭糖廠站周邊逾二一九公頃農林土地，將變更為住商、經貿園區等用地。

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南科管理局指出，占地二六二公頃的橋科園區，建設期程縮短至三年，已有半導體、電動車、航太及精準健康等廿五家廠商預計進駐，預估未來可創造一．一萬個就業機會，帶動年產值一八○○億元。

橋科園區工程 預計明年初完工

內政部國土署南工分署強調，橋科園區重視綠化，園區排水和滯洪量都能滿足未來營運需求，預計明年初全數完工。

為促進橋科及周邊發展，國土署推動「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（第三期發展區開發）案」，面積約二一九公頃，位於橋頭區與楠梓區，涵蓋橋仔頭糖廠文化景觀範圍、典寶溪以西、台一線省道以東、捷運青埔站（R22）、橋頭糖廠站（R22A）周邊等地。

橋頭、楠梓 陸續辦3場說明會

內政部近日陸續於橋頭、楠梓舉辦三場說明會，強調為滿足橋科帶來的高科技人才，變更後將主要配置廿九．九公頃住宅區、卅二．二公頃商業區、八．三公頃經貿園區、十九．五公頃辦公園區、三．六公頃醫療專區等，另有八公頃公園用地、八．三公頃綠地等公設，提供完善生活機能。

國土署強調，橋科園區開發完成後，將吸納高科技人才進駐，衍生居住需求，目標朝向高雄新市鎮「在地就學、在地就業、在地就養」。

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