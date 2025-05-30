終身學習券 五館通行票 今起開放登記

教育部提倡終身學習，推出包括推動人生第三大學、建置終身學習資源平台、發放終身學習票券等3項新措施。（教育部提供）

2025/05/30 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部提倡終身學習，宣布包括推動人生第三大學、建置終身學習資源平台、發放終身學習票券等三項新措施，預計發放兩萬張可折抵社區大學或樂齡大學學費一○○○元的「終身學習券」，及教育部所屬五間社教館所一年內不限次數參觀的「五館通行票」三○○○張，今起至六月十八日滿六歲以上民眾，可至終身學習票券系統登記，領券名單六月十九日公布。

教部：滿6歲以上民眾皆可參與

教育部終身司長梁學政說明，終身學習券包括近兩年半曾於社大或樂大就讀過的舊生券八○○○張，另有新生券一萬二○○○張。此外，也將發放可於科教館、科博館、科工館、海科館及海生館等五間社教館，於今年七月一日起至明年六月三十日止，不限次數參觀常設展的「五館通行票」。

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第三人生大學部分，中正大學副校長詹盛如說明，試辦計畫核定三十八校開設一○三個學分學程專班，包括社會科學、商業及法律領域開辦二十六學程，服務、醫藥衛生及社福領域開設更達四十七學程。

教育部次長張廖萬堅表示，台灣已邁入超高齡社會，包括「提供中高齡者多元學習機會與管道」、「精進終身學習機構服務品質」、「打造全齡友善終身學習環境」等，是政府持續推動的課題。

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