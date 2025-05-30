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    最會賺！林口長庚連8度蟬聯榜首

    2023年醫事機構收支情形

    2023年醫事機構收支情形

    2025/05/30 05:30

    財報結餘56億元 主要來自股利挹注

    〔記者林惠琴／台北報導〕健保署昨公布二○二三年醫事機構財務報告，最賺錢醫院再度由林口長庚八度蟬聯榜首，結餘五十六．三一億元，最虧損則是屏東榮總併龍泉分院短絀一．六六億元。健保署指出，整體醫務利益率下降，醫院經營存在困境，但投資人事費用上升。

    屏榮併龍泉分院短絀1.66億元 最虧錢

    健保署依法公開二○二三年領取健保費用二億元以上的醫事機構財報共二三七家，整體結餘最多的是林口長庚醫院五十六．三一億，但健保署醫管組長劉林義表示，非醫務收入結餘占五十四億為大宗，主要來自股利挹注，但股利已從前一年的八十五億降至卅六億。

    虧損最多則是屏東榮總併龍泉分院短絀一．六六億，劉林義解釋，主要是醫務收入賠一．九八億，儘管非醫務收入小賺○．三二億仍無法彌補，研判與屏東榮總是二○二二年十月新設醫院有關。

    進一步分析單純醫務收入，近八成家數有結餘，以中國醫藥大學附設醫院廿六．九九億、高雄醫學大學附設醫院十二．六五億、台中榮總十．三七億最多。

    劉林義強調，各層級醫院醫務利益率從前一年的四％降至三．五％，顯示醫院經營很辛苦。此外，由長庚醫院股利挹注下降，也可看出非醫務收入的環境變難。

    不過，劉林義指出，即使醫務利益率下降，但醫事機構人事費用占率中位數仍從四十五．六％略升至四十六．六％，顯示增加人力投資。他強調，有些醫院附屬大學，因將人事投資算在學校，未必在醫院財報呈現。

    林口長庚紀念醫院醫學大樓。（記者周敏鴻攝）

    林口長庚紀念醫院醫學大樓。（記者周敏鴻攝）

    健保署醫管組組長劉林義說明最新醫院財報。（記者林惠琴攝）

    健保署醫管組組長劉林義說明最新醫院財報。（記者林惠琴攝）

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