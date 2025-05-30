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    剴剴案 監院糾正衛福部、雙北市府

    監委葉大華（上圖中）、王幼玲（右）、張菊芳（左）公布男童剴剴出養前居托期間受虐致死案調查報告。（記者廖振輝攝）

    監委葉大華（上圖中）、王幼玲（右）、張菊芳（左）公布男童剴剴出養前居托期間受虐致死案調查報告。（記者廖振輝攝）

    2025/05/30 05:30

    王幼玲：一整套制度失靈 每一個人都認為是別人要負責

    〔記者謝君臨、李文馨、邱芷柔、陳奕劭、董冠怡／綜合報導〕男童剴剴遭保母凌虐致死案，監委調查指出，權責機關未踐行兒童最佳利益原則，保全剴剴生存發展權利，監察院通過糾正衛福部、新北市及台北市政府，並將兒盟社工違失情形移請司法機關參酌。監委王幼玲無奈表示，剴剴案不是個案悲劇，而是一整套制度失靈的結果，每一個人都認為是別人要負責。

    兒盟社工違失 移請司法機關參酌

    監委葉大華、王幼玲、張菊芳昨說明調查結果，指衛福部於收出養媒合服務監督顯有不周，怠於就脆弱家庭出養個案的委託出養措施進行法規之檢討修正；新北市府未落實社會安全網脆弱家庭整合性服務，督導體系輕忽紀錄的落實；北市府居家托育服務訪視輔導不彰及居托人員輔導管理流於形式，造成本案於社安網漏接，均有違失。

    兒少出養改由縣市政府媒合

    面對監察院糾正，衛福部社會及家庭署代理署長周道君回應，已啟動全面檢討，過去出養多由媒合機構評估，未來將改由具公權力的縣市政府主責，「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」已完成預告，預計六、七月上路。

    新北市社會局表示，會與中央共同完善服務制度，個案紀錄督導問題將召開專家學者決議。針對監院提到劉姓保母未按時製作寶寶日誌，但文山區居托中心卻紀錄「每天填寫」，台北市長蔣萬安表示，已移請檢調察查。

    此外，立法院衛環委員會昨排審「兒童托育服務法草案」，時代力量也偕同台灣基進、台灣綠黨及小民參政歐巴桑聯盟等小黨舉行記者會，提出托嬰中心監視影像上傳政府雲端、不適任保母記點淘汰退場，以及補足訪視人力、強化資訊公開、保母定期調薪等改革訴求。

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