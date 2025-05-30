太魯閣號49死悲劇 包商李義祥 加重判刑12年半

花蓮高分院昨日對太魯閣號事故做出二審宣判。（記者花孟璟攝）

2025/05/30 05:30

肇事逃逸 一審無罪 花蓮高分院改判七年

〔記者花孟璟／花蓮報導〕四年前台鐵太魯閣號撞車出軌，造成四十九死悲劇，包商李義祥昨由花蓮高分院二審宣判，將一審無罪的肇事逃逸改判七年有期徒刑，過失致死罪維持五年徒刑，兩者均為最高刑度判決，加上妨害投標罪二審判十個月，合併應執行刑十二年六月，移工華文好維持一審無罪判決，可上訴。家屬代表「太魯閣的眼淚」雖對法院從重量刑表達肯定，但無法接受輕放移工華文好，強調華文好也是共犯。

移工華文好是共犯家屬無法接受無罪

花蓮高分院指出，李義祥於二○二一年四月二日九時許，駕駛大貨車行經工地便道熄火，隨後駕駛挖土機操縱挖斗以打結布帶拖拉大貨車，操作不當大貨車失去平衡，九時廿七分許墜落清水隧道北口東正線軌道，一分半後被台鐵四○八次太魯閣號撞上，造成火車出軌、列車上四十九死、二百餘人傷，鐵軌毀損八七五公尺；且李肇事後未通報救護火車上人員，反前往西正線明隧道施工現場，再折返事故邊坡現場觀看。

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連最簡單一一九都沒打

花蓮高分院審判長林信旭說，二審將肇事逃逸無罪改判為七年，原因是李義祥肇事後違反「停留現場」、「即時協助救護被害人」義務，事故後先至一百公尺外西正線明隧道施工現場、連最簡單的一一九都沒有打，即使聯絡台鐵施工主任熊德育，但說詞不夠具體而未能即時救護，該當刑法肇事逃逸罪；過失致死罪維持一審最高刑度五年；犯妨害投標罪處有期徒刑十月，全部應執行徒刑十二年六月。

針對家屬主張處「不作為殺人罪」，林信旭指出，殺人罪要有「犯意」，李義祥駕駛挖土機拖拉大貨車，目的是為避免大貨車距離邊坡太近發生危險，他也不認識火車上人員，應無殺人動機，加上貨車墜軌至遭火車撞擊不超過一分半，因而驚慌失措，難推論有殺人犯意。

包商李義祥原一審無罪的肇事逃逸改判7年有期徒刑。（資料照）

台鐵408車次太魯閣號車禍出軌，釀49死悲劇。（資料照）

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