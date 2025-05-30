癌症用藥 6月起健保擴大給付

健保署6月起擴大癌藥給付。（資料照，記者林惠琴攝）

2025/05/30 05:30

1年最高投入逾45億元 逾4千癌友受益

〔記者林惠琴／台北報導〕健康台灣政策力拚下降癌症死亡率，健保署預計六月起，再擴大給付肺癌、大腸直腸癌、乳癌、卵巢癌等用藥，一年最高投入逾四十五億元，超過四千人受益，對癌友堪稱一大福音。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，免疫治療擴大給付用於非鱗狀非小細胞肺癌第一線、轉移性大腸直腸癌第一線及早期三陰性乳癌，可延長存活期或改善完全療效反應率，預估第一年至第五年約二六八二人至三四一四人受益，約廿九．二四億元至卅五．七七億元，由癌症暫時性支付專款支應。

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肺癌、大腸直腸癌、乳癌、卵巢癌患者 受益多

此外，調整給付部分含olaparib、bevacizumab成分藥品，可用於卵巢癌第三期或第四期、對第一線含鉑化療合併bevacizumab有完全或部分反應，且具HRD（包括致病性或疑似致病性BRCA突變或基因體不穩定）病人，能延長存活期，預估第一年至第五年約一○一人至三二八人受益，約二．三六億元至五．八九億元。

早期乳癌病人若已接受前導或術後輔助化療，並具germline BRCA1/2突變、HER2陰性且高復發風險，也是相關藥物受益對象，可降低侵襲性及遠端疾病發生風險，預估第一年至第五年嘉惠約一二三人至一五二人，約一．○八億元至二．二三億元。

針對具同源重組缺陷陽性且BRCA wild type的高度惡性卵巢、輸卵管或原發性腹膜癌病人，也調整給付部分含niraparib成分藥品，可助延長無惡化存活期，預估第一年至第五年約七十九人至一九八人受益，約○．六六億元至一．七億元。

其他擴大給付尚包含用於成人治療肺動脈高壓藥物；懷孕滿廿七週後至產後四週的懷孕婦女B型肝炎治療；懷孕滿卅三週但未滿卅六週早產兒降低呼吸道融合病毒（RSV）風險用藥；治療十二歲以上因雷伯氏遺傳性視神經病變造成視力障礙藥品等。

居家血液透析試辦 比照門診採包裹支付

另外，六月起啟動健保居家血液透析試辦計畫，將比照門診血液透析採包裹支付，每次治療給付三九一二點（每點約○．九元），並提供居家訪視一二○○點及視訊訪視四二○點，但病人需自付透析機與水處理設備，全年最高十二萬元，推估第一年約五十人使用。

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