公館柿子災損逾3成 爭取現金救助

公館柿子受四月份的強降雨影響，著果率不佳。（苗縣農業處提供）

2025/05/30 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕柿餅為苗栗縣公館鄉知名農特產品，不過，風雨無情，柿餅原料牛心柿受四月份突如其來的強降雨影響，導致落花嚴重，柿子難以開花結果，果農損失慘重。苗栗縣政府農業處表示，經與農政單位會勘，公館鄉柿子災損已達到三成，將函請農業部公告辦理現金救助及低利貸款。

苗栗縣政府農業處農務科指出，經邀集農業部苗栗區農業改良場、農糧署北區分署苗栗辦事處及公館鄉公所等單位會勘，公館鄉柿子栽種面積約九十五公頃，受害面積已達九十公頃，且損害程度至少已達三成，主要受四月連續降雨影響，柿子發生落果等情形。

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4月強降雨 落花嚴重難結果

公館鄉農會表示，每年三月至四月底是牛心柿的幼果期，但今年幼果期間受到強降雨打落柿子花，導致柿子難以授粉結果；等天氣放晴後，柿子又受到持續高溫，致無法正常輸送養分成長，造成落花及著果降低，目前產量大約只有往年的二至三成。

「落果嚴重，可能全軍覆沒！」羅姓果農憂心忡忡望著果樹說，受到氣候變遷影響，導致牛心柿產量大減，去年產量已經減少，今年情況更慘，加上近日鋒面來襲，可能使幼果落果更加嚴重。

另外，今年同樣受到三、四月強降雨導致出現石葡萄的苗栗縣卓蘭鎮、通霄鎮，經農政單位會勘後認為受災程度將近一半，已達天然災害救助標準，農業部農糧署公告，即日起至六月十一日止，損害率達兩成以上農民於申請期間內可至相關公所申請辦理現金救助，每公頃十．二萬。

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