Uber Eats限縮會員福利 挨批影響權益

2025/05/30 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕優食台灣股份有限公司（Uber Eats）今年四月卅日公告，五月卅日起調整「Uber One會員」訂閱方案，內容包括調高非餐點免外送費門檻、調降服務費折抵優惠及取消延遲補償機制。台北市法務局昨表示，變動影響「年訂閱制」消費者原契約應享權益，已違反誠信原則，市府法務局邀集業者說明，並要求Uber Eats延長退款緩衝期、依原契約條件續用至訂閱期滿、研議其他補償措施及強化通知義務，確保消費者權益不受侵害。

法務局表示，Uber Eats於會中說明，「Uber One會員」分為月訂閱制與年訂閱制，針對此次會員方案福利限縮變動，月訂閱會員如不續訂，須於下期計費前四十八小時於App內取消，並無比例退費，權益可使用至當期結束；年訂閱會員則可於公告日起一個月內申請終止並按剩餘天數比例退款。

請繼續往下閱讀...

法務局指出，二○二二年法務局就正式函促Uber Eats及foodpanda刪除「保留業者在訂閱期間修改優惠內容之權利」的霸王條款，也要求業者應依據消保法，保障消費者於七日內解除契約權利；此次公告業者片面變更訂閱方案內容，法務局不予認同。

北市消保官江靜昀表示，業者已同意提供至六月卅日的退款緩衝期，並承諾再次通知全體會員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法