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    扭蛋藏成人玩具 北市議員指無法可管

    國民黨議員柳采葳指出，在扭蛋機可扭到18禁成人玩具。 （柳采葳辦公室提供）

    國民黨議員柳采葳指出，在扭蛋機可扭到18禁成人玩具。 （柳采葳辦公室提供）

    2025/05/30 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市地下街、捷運站隨處可見扭蛋機，國民黨議員柳采葳指出，部分扭蛋商品是十八禁成人玩具，許多標示不合格，主管機關也不明。台北市長蔣萬安表示，會由商業處邀集各單位共同研究如何稽查、開罰，或從源頭管理。

    將由商業處邀集各單位研究稽查

    柳采葳昨於市政總質詢指出，在台北地下街的扭蛋機，可扭到會震動的按摩棒吊飾，指它屬於十八禁的成人物品，卻藏在扭蛋裡面，未成年的學童可能會接觸到，且很多扭蛋的內容物沒有中文標示，北市卻無法可管。

    商業處長高振源表示，目前扭蛋機被認定為一般商品販售行為，商業處有掌握扭蛋機台集中在哪些特定區域，另《商品標示法》可適用規範扭蛋標示。柳采葳指出，民眾若通報檢舉會陷入無限輪迴，在各權責機關依法處理後最後會回到商業處，但商業處僅針對娃娃機訂有相關規範，因此最後仍無法可管。

    柳采葳要求，針對學區、捷運站、地下街、知名商圈等高風險區域優先清查，並明文納管扭蛋販售行為。

    台北市長蔣萬安表示，請商業處擔任主責機關，邀集各單位開會檢討，針對新興機台可能暗藏的色情、賭博共同研究，未來如何整體稽查，一旦發現違法情事如何開罰，或從源頭開始管理。

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