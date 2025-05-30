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    月租1.5萬起 南港機廠社宅招租

    北市南港區南港機廠社會住宅一區開放申請招租。（北市住都中心提供）

    北市南港區南港機廠社會住宅一區開放申請招租。（北市住都中心提供）

    2025/05/30 05:30

    共1365戶 採先抽籤決定資格審查順序 再依序配租

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市住宅及都市更新中心昨公告，鄰近南港車站、台北流行音樂中心的南港機廠社會住宅一區招租，即日起至六月十二日下午五點止開放申請，招租戶數達一三六五戶，月租金一萬五二三四元起，採先抽籤決定資格審查順序名單後，再由審查合格者依序配租；以其他特殊情形身分提出者則為評點制，並由社會局依評定分數排定審查順序名單。

    申請身分包括地區里戶等6種對象

    南港機廠社會住宅一區，總戶數一四四二戶，當中五戶提供青銀換居、七十二戶提供周邊都更中繼安置，共七十七戶不列入招租，招租戶數為一三六五戶。

    申請身分適用六種對象，包括地區里戶（含在地就學就業）四三三戶，另有設籍北市者（含青年創新回饋戶）二八二戶、未設籍北市在北市就學就業戶七十三戶、低收入戶一四四戶、原住民族戶七十二戶、其他特殊情形身分戶三六一戶。

    租金依房型、坪數而異，一房型有十六坪、十七坪、十八坪、廿坪、廿四坪、廿六坪，月租金一萬五二三四元至二萬四八九○元；二房型廿八坪、廿九坪、卅坪，租金二萬六七一六元至二萬八七五五元；三房型廿八坪、卅一坪、卅三坪、卅六坪，租金二萬六七一六元至三萬四四四六元。

    有1、2、3房型 最大36坪

    住都中心指出，此次是中心接管社宅以來來單一社宅戶數最多的招租案，預定七月十一日進行抽籤網路直播，影片將發布於住都中心官網；預計今年十二月後分批入住。

    預計今年12月後分批入住

    住都中心補充，租金考量承租者所得狀況、負擔能力及周邊市場行情訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼；此次可以網路、郵寄或現場臨櫃方式受理申請。

    北市南港區南港機廠社會住宅一區，即日起至6月12日開放申請招租。（北市住都中心提供）

    北市南港區南港機廠社會住宅一區，即日起至6月12日開放申請招租。（北市住都中心提供）

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