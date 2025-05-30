免統測升科大 北市推「3＋2＋2」專班

教育部推動技術型高中與科技大學合作的「新五專模式」，開設75個「3＋2＋2」專班，台北市教育局舉行啟動說明會。（記者董冠怡攝）

2025/05/30 05:30

大安、南港高工等19間技高 和台科大等15校合作開設 共1074個名額

〔記者董冠怡／台北報導〕教育部推動技術型高中與科技大學合作的「新五專模式」，四月公布核定專班名單，其中，台北市一一四學年度起，大安高工、南港高工、松山工農、開南高中等十九間技高，將和台灣科技大學、台北科技大學、台北商業大學等十五校，開設七十五個「三＋二＋二」專班，課程主題涵蓋自動化工程、車輛工程、智慧資安人才等範疇，共計一○七四個名額，如甄選上並通過申請學校門檻要求，就有機會不用參加統測，直升科大，六月廿一日將辦說明會。

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75個班 6月21日將辦說明會

「三＋二＋二」的「三」為技高三年，數字會隨著學生年級別而變動，第一個「二」是二專、另一個「二」指二技，高一新生適用「三＋二＋二」、在校高二生「二＋二＋二」、高三生「一＋二＋二」方案。一○七四個名額包含工業類、商業類、家事類，合作院校、申請名額等資料，可至教育局網站查詢；六月廿一日下午二點在大安高工三樓大禮堂舉行專班說明會。

高中職開始 即可參加銜接課程

教育局副局長陳素慧指出，新五專模式為專屬於技高生的升學管道，學生從高中職階段開始，即可參加與技專校院共同設計的銜接式實作課程，取得副學士學位後，可依個人志趣選擇繼續攻讀學士，或先就業再報考碩士班。今年核定的專班類別，橫跨AI自動化控制、5G通訊、智慧製造、智能化、新媒體、數位行銷與樂齡福祉七大領域。

橫跨AI自動化控制等7大領域

十九間技高有大安高工、松山工農、內湖高工、木柵高工、南港高工、開南高中、士林高商、松山家商、惇敘工商、喬治工商、稻江護家等；十五間科大有台科大、北科大、高科大、中國科大、亞東科大、北商大、雲科大、龍華科大、城市科大等。

各校在官網公布專班甄選簡章

國中教育會考成績預計六月六日出爐、廿日開放選填志願，如果進入的技高有在核定專班名單中，就有機會參與學校配對的科大專班甄選，各校會在官網公布專班甄選簡章，進入專班後不適應，無法完成專班的條件與要求，仍可回到原先科別就讀，從統測管道升學，新五專模式只是提供另一種管道，減輕升學壓力。

教育局技職教育科長陳秉熙表示，專班甄選條件需視各校要求而定，以大安高工控制科及台科大合作自動化工程專班為例，預計招收卅名高一新生，申請者須具備國中會考成績卅分以上，高中在校期間維持數理與專業科目成績前五十％、取得指定等級英語能力檢測，並參與台科大營隊或實驗室實習後，獲得台科大師長推薦與開會審核，以取得入學資格。

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