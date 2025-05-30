連假高車流 屏鵝公路啟動長綠交管

台一線水底寮段等主要幹道，端午連假將啟動交通疏導措施。（屏東縣警局提供）

2025/05/30 05:30

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕端午連假即將展開，適逢屏東縣府於東港鎮舉辦「黑鮪魚文化觀光季」，預期將吸引大量遊客湧入屏東，因應大幅增加的車潮、人潮，屏東縣政府警察局昨公布交通疏導及違規取締措施，呼籲民眾配合，以確保路況順暢與行車安全。

屏東縣警局表示，針對主要幹道與易壅塞路段，將啟用「屏鵝公路智慧號誌交控系統」，依實際車流調整號誌時制，並於高車流時段啟動「長綠號誌」策略，提高車輛通行效率，預計從三十日上午起，台一線水底寮至內獅段將實施「南下調撥車道」措施，六月一日中午起配合北返車潮，於台一線楓港至枋山段啟動「北上調撥車道」，並配合永翔路交通分流策略，減緩路段壓力。

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針對熱門觀光地區，警察局也加強交通管制，恆春分局於三十日、三十一日每晚六時至十時，在墾丁大街實施「人車分流」管制，改為徒步區，所有車輛需改道行駛大灣路，確保行人安全與商圈秩序。

此外，華僑市場、萬巒豬腳街、勝利星村、南灣及霧台風景區等景點，也將強化違規停車取締行動，警方提醒民眾將車輛停放於合法停車空間，共同維護觀光地區交通秩序。

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