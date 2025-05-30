為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    連假高車流 屏鵝公路啟動長綠交管

    台一線水底寮段等主要幹道，端午連假將啟動交通疏導措施。（屏東縣警局提供）

    台一線水底寮段等主要幹道，端午連假將啟動交通疏導措施。（屏東縣警局提供）

    2025/05/30 05:30

    〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕端午連假即將展開，適逢屏東縣府於東港鎮舉辦「黑鮪魚文化觀光季」，預期將吸引大量遊客湧入屏東，因應大幅增加的車潮、人潮，屏東縣政府警察局昨公布交通疏導及違規取締措施，呼籲民眾配合，以確保路況順暢與行車安全。

    屏東縣警局表示，針對主要幹道與易壅塞路段，將啟用「屏鵝公路智慧號誌交控系統」，依實際車流調整號誌時制，並於高車流時段啟動「長綠號誌」策略，提高車輛通行效率，預計從三十日上午起，台一線水底寮至內獅段將實施「南下調撥車道」措施，六月一日中午起配合北返車潮，於台一線楓港至枋山段啟動「北上調撥車道」，並配合永翔路交通分流策略，減緩路段壓力。

    針對熱門觀光地區，警察局也加強交通管制，恆春分局於三十日、三十一日每晚六時至十時，在墾丁大街實施「人車分流」管制，改為徒步區，所有車輛需改道行駛大灣路，確保行人安全與商圈秩序。

    此外，華僑市場、萬巒豬腳街、勝利星村、南灣及霧台風景區等景點，也將強化違規停車取締行動，警方提醒民眾將車輛停放於合法停車空間，共同維護觀光地區交通秩序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播