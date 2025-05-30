強化電網韌性 屏東停電少4成

台電人員為設施執行紅外線檢測。（台電屏東區處提供）

2025/05/30 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台電強化電網韌性作為展現成效，統計今年至四月底，屏東縣事故性停電二十六件，較去年同期減少十八件，減幅達四成；因應端午連假到來，台電屏東區處提前完成多項預防性電網強化作業，包括樹竹剪修、熱像儀檢測、電纜測試、設備防護及施工路段安全告知等，確保供電穩定、降低事故風險。

台電屏東區營業處表示，近期依據地區特性與電網狀況，持續執行設備巡檢、線路測試與預警性修繕作業，針對老舊設備或易受天候影響區段進行優先處理，以提升整體供電穩定性。

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樹竹修剪方面，為防止強風或雷雨造成樹木干擾配電線路，屏東區處執行樹竹剪修作業，目前已剪修面積超過三十六萬平方公尺，提升架空線路安全性，減少因強風吹斷樹竹碰觸電力設備而引發的跳脫與停電，台電也呼籲民眾，若發生樹竹壓到電線，請立即通知台電處理，切勿自行修剪，以免觸電。

為強化設備檢點，台電透過紅外線熱像分析儀，已完成五千一百七十三處設施檢測，及早發現接點異常與溫升問題，同時地下配電電纜也進行極低頻測試，累積長度達三十四萬三千八百八十五公尺，強化地下配電網穩定度，並加強裸露配電設備防護，截至目前已完成一千四百六十九處加裝被覆設施，避免鳥獸觸碰造成停電事故。

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