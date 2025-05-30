運用國產竹 潮州林後四林「穿越」啟用

後方就是夏至丘，象徵的太陽位置與作品意象不謀而合。(記者陳彥廷攝)

2025/05/30 05:30

藝術家游文富以太陽軌跡為靈感 利用500餘根國產桂竹與刺竹創作

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為推廣國產竹材創新應用與美學發展，農業部林業及自然保育署屏東分署昨天在潮州鎮林後四林平地森林園區（簡稱林後四林）為「山、村共生 Living with Nature」展覽的第二件作品《穿越》裝置藝術舉行啟用典禮，藝術家游文富以太陽軌跡為靈感的創作，運用五百餘根國產桂竹與刺竹構築，隨光影變化呈現人與自然共生的詩意時空，屏東分署邀請民眾在端午連假前來體驗南台灣熱情太陽在竹材間的光影變化。

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體驗太陽在竹材間光影變化

屏東分署長楊瑞芬說，林後四林園區是南台灣生態保育與環境教育的重要據點，長期致力於推廣自然資源的永續利用，此次作品延續對國產竹材的關注與實踐，將國產桂竹與刺竹透過藝術創作注入新的生命力，展現竹材在創作的無限潛能。

破蔑加工 展現竹材高度可塑性

楊瑞芬指出，《穿越》作品選用四至五年生、長六公尺的桂竹五百根及刺竹十根的成熟竹材，過程以手工「破蔑」方法加工處理，展現竹材的高度可塑性；為突顯國產竹材的強韌及結構物強度，還特別請技師針對結構進行認證。

楊瑞芬表示，依據林業試驗所的研究結果，一棵五年生桂竹可固定六．二公斤二氧化碳，該作品至少吸存三．一噸的二氧化碳，除展現藝術價值外，更顯現於淨零固碳的貢獻，竹材憑藉其快速生長與韌性，藝術外的建築、家具與器具等日常應用領域，更有無窮的發展空間與珍貴價值，是推動綠色經濟不可或缺資源。

《穿越》矗立園區，雄偉中卻帶著竹特有的節雅，游文富說，屏東太陽的熱情也展現在《穿越》上，該作品以太陽輻射線光芒為創作靈感，象徵人類長久以來對太陽敬畏及文化起源，因此選置於園區東西向軸線順應太陽軌跡，創造陽光穿透作品孔洞的光影變化，並展現竹材質地溫潤與穩定，在力與柔間取得平衡。

游文富說，遊客可以在不斷移動的日照中感受到自然韻律與生命力的流動，透過「穿越時空」體會自身與自然共存的詩意，並觀察光的軌跡，感受穿越季節時序的節奏與土地的脈動。

穿越》矗立在園區，相當引入注意，民眾可通過中間通道，體會光與影在孔洞間的變化。(記者陳彥廷攝)

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