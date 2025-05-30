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    台東邱奇希、林宇涵、劉嘉欣 獲總統教育獎

    關山工商劉嘉欣。 （台東縣教育處提供）

    關山工商劉嘉欣。 （台東縣教育處提供）

    2025/05/30 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕教育部公布二○二五總統教育獎名單，全國六十獲獎學生，台東縣就佔了三位，分別為就讀豐田國民中學的邱奇希、台東體中林宇涵及關山工商劉嘉欣，三人都展現總統教育獎倡導的「處逆境而不屈、力爭上游」精神，克服身理上的病痛或在貧困中積極向上，展現出生命的韌性。

    邱奇希克服雙腳不便 運動會表現優

    台東縣教育處指出，邱奇希出生時因臍帶繞頸致腦性麻痺行動不便，雙腳無法伸直須依靠輔具站立與行走，在一次團體活動中被發現有跑步天賦，缺乏的只是訓練與機會，邱奇希刻苦練習，突破先天的限制，打破全國身心障礙國民運動會T三十五級一百、二百及四百公尺大會紀錄。

    林宇涵曾締造柔道佳績 不因傷放棄

    林宇涵自小隨兄長到道場練習柔道，三歲喪父前，父親還從醫院跑到道館看她練習，為她在黑帶上縫上名字，期許她取得黑帶那天繫上，林宇涵努力取得黑帶資格，國一時締造全中運六連霸紀錄。

    林宇涵國中時因傷短暫放棄柔道，二○二一年奧運見台灣柔道發光發熱，再燃柔道魂，歷經復健重返賽場，目前她已就讀高三，並在左營國訓中心接受訓練，二○一九年她就讀小學時即獲總統教育獎，為少數二度獲獎者，母親辛苦靠著賣蔥油拉拔她和哥哥們長大，成為她在困境中不斷挑戰自我的動力。

    劉嘉欣扛家計 凌晨4點工作仍努力向學

    劉嘉欣的母親為越南新住民，高一時母親離世，劉嘉欣為協助家計，凌晨四點起床到早餐店工作，七點上課，學業卻常保第一，十分上進；關山工商表示，劉嘉欣不囿於困境、不以己悲，努力向上，堪為學子表率。

    台東豐田國中邱奇希。 （台東縣教育處提供）

    台東豐田國中邱奇希。 （台東縣教育處提供）

    台東體中林宇涵（左）。 （台東縣教育處提供）

    台東體中林宇涵（左）。 （台東縣教育處提供）

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