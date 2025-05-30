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    機械手臂移號誌鳥巢 國中生獲獎

    學生團隊「移巢護蛋好幫手」作品，獲科技教育競賽國中「科技任務組」銀牌。（南市教育局提供）

    學生團隊「移巢護蛋好幫手」作品，獲科技教育競賽國中「科技任務組」銀牌。（南市教育局提供）

    2025/05/30 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市學生團隊以「移巢護蛋好幫手」作品，寫程式設計遙控機械手臂，希望能安全解決交通號誌燈罩內鳥巢問題，在全國科技教育創意實作競賽的卅支國中隊伍中脫穎而出，獲得「科技任務組」銀牌。

    後甲國中林瑀喬、陳以勒及復興國中林彥葶、中信國際實驗教育機構黃泓鈞等學生組成聯隊，以台灣各地常見交通號誌燈罩內鳥類築巢的問題為出發點，設計出結合電控系統，可兼顧人員安全與保護雛鳥的移巢工具，並以穩定的操作表現獲得評審肯定。

    製作團隊利用三D列印馬達支架機構與取物夾子，經持續修正設計測試，將爪子修改成鏟斗型，避免在移動過程可能使鳥巢內的幼鳥或鳥蛋掉出來。還有為了控制球型鏟夾進行移動、開合等動作的手持式無線遙控器，撰寫無線傳輸與控制馬達的程式，透過支架上手機可與鏡頭連線，將鏡頭所拍攝到的影像無線傳輸到手機，使用者可辨識紅綠燈內鳥巢狀況，並依畫面遙控鏟夾取出鳥巢。

    後甲國中校長陳瑞榮表示，鳥類築巢在紅綠燈號誌燈罩內，影響用路人辨識燈號，目前大多在深夜派員搭乘工程車高空作業，徒手取下鳥巢，可能發生人員受母鳥攻擊、跌落、觸電等傷害，或是鳥巢掉落造成生命折損。因此激發學生創作靈感，人員站在路面操作遙控器即可取下鳥巢。

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