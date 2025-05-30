北外環4期工程用地 明年中取得

北外環道二期工程進行中，東段、西段預計明年底和後年中完工。（南市府工務局提供）

2025/05/30 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南都會區北外環道路「最後一哩路」的第四期工程進度，備受外界關心。市府工務局表示，預計明年六月完成用地取得，至於第四期路線規劃，已函送國土管理署依原路線續行設計，未更改路線。

北外環道路工程全長約十三．五公里，總經費約二二七億元（含用地費），沿鹽水溪兩岸設置，東起新化台卅九線高鐵橋下道路，西至台十七線觀海橋，分成四期計畫開闢，由東向西依序為第一期、第三期、第二期及第四期。一、三期已完工，通車路段為長和路匝道至台卅九線新化高鐵橋下道路。

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從台19線溪頂寮大橋向西往北區延伸

工務局局長陳世仁說，北外環道路第四期工程將接續第二期工程，由台十九線溪頂寮大橋向西往北區延伸。路線在文賢抽水站的路段，受限抽水站、鹽水溪堤岸及河川治理計畫線影響，此路段僅能施作雙向二車道，但考量整體交通運能，北外環道路原則以佈設雙向四車道，因此北外環四期將先由溪頂寮大橋向西延伸至大和路，後續等文賢抽水站遷移及大港觀海橋改建，再向西延伸至台十七線，仍依計畫路線並未改變。

第二期施工 東段預計明年底完工

至於北外環第二期，東段工程目前工程進度六十一．七四％，預計明年底完工；西段工程進度四十九．三六％，預計後年中完工。另外北外環跨國道一號增設交流道，目前工程進度五○．七二％，預計明年十二月完工。

北外環全線通車後，可有效提升南科與都會區的交通便利，從安平至南科，將從現行卅多分鐘，縮短至十五分至廿分鐘。

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