鹿港慶端陽宣傳不見「福興」 鄉親不滿

鹿港慶端陽點綴的福鹿溪燈海，就可以看到福興鄉長特別標註歡迎來到福興鄉。（陳信仲提供）

2025/05/30 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕中台灣歷史最悠久的「鹿港慶端陽」活動，將於端午連假登場，但福興鄉長蔣煙燈表示，划龍舟地點就在福興鄉，卻一直都叫「鹿港慶端陽」，他要求在活動上加上「福興」二字，卻遭主辦單位拒絕，讓福興人氣炸了。縣府表示，「鹿港慶端陽」已列入台灣觀光雙年曆的活動，無法說改就改！

彰縣府：無法說改就改

蔣煙燈強調，「鹿港慶端陽」已有四十多年歷史，起初有一群熱心的鹿港人，在端午節選在福鹿溪划龍舟，並命名為「鹿港慶端陽」。只是划龍舟地點根本不是在鹿港，龍舟賽道全部都在福興鄉，但每每宣傳都不見「福興」兩個字，他要求加上「福興賽龍舟」五個字，讓海內外的人知道，划龍舟地點是在福興鄉。

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蔣煙燈表示，福興人每次在端午節，都是看到「鹿港亮起來」，從中山路燈海到鹿港溪廊道全是光影藝術，福興人就只有「藍色拱橋」與福鹿溪兩岸燈飾，命運差別太大了。而划龍舟全部賽道都在福興鄉，每逢端午就是福興清潔隊加班的日子，每年光是端午活動所增加的垃圾量約為卅公噸。

針對福興鄉的不滿，縣府城觀處指出，「鹿港慶端陽」是列入台灣觀光雙年曆，也就是交通部觀光署對國內外推廣台灣地方的特色活動，名稱無法說改就改；至於燈海延伸到福興一事，將會研議納入明年的參考。

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