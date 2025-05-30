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    鹿港立體停車場 停車考驗技術

    鹿港鎮立體停車場位於美食一級戰區的第一市場附近。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港鎮立體停車場位於美食一級戰區的第一市場附近。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2025/05/30 05:30

    網紅拍片批停車格看到機車 是最差停車場 公所：積極改善

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港老街及周邊在去年狂吸一千七百多萬人次到訪，成為全國的「景點王」，如今卻遭到網紅「安安」拍片點名，指稱鹿港第一市場旁的立體停車場是「評價最差的停車場」，不但停車要考驗技術，而且停車格還看到機車。鎮公所表示，機車是月租戶所停放，目前機車已無法再騎進去停車場。

    繳費機器 要求新業者更新

    鹿港鎮公所公用事業管理所所長劉坤墩表示，網路影片是之前所拍攝，鹿港立體停車場因為重新辦理招標，停車場登記證也必須重新申請，目前正在進行營運交接中，本月七日起只有原本月租戶可以停車，全面對外開放時間，必須等到取得停車場登記證再開放，確定端午節是來不及對外開放。

    營運交接中 端午節不開放

    針對網路影片所提到的不友善之處，鎮公所回應，機車佔用停車格，因為立體停車場有七樓，有可能是月租戶不想要停太高，就自行騎機車進去佔用車位，然後把車開出來。目前已進行改善，機車無法再騎到立體停車場去佔用車位。

    共166格車位 增4充電樁車位

    至於停車場顯示，還有停車格卻停不到車位、繳費機器老舊一事。鎮公所表示，停車剩下格數的數據顯示不正確，繳費機器，也將要求新得標業者改善更新，而坡道過陡部分，將會增加警示標誌。鎮公所強調，鎮公所也有編列二千多萬預算進行消防器材、電梯、燈光、鋪面、牆面油漆改善工程，在完成規劃設計，預計年底施工。但為了顧及停車權益，只要新業者取得停車場登記證，就會儘快對外開放。

    民眾詬病坡道太陡了。（民眾提供）

    民眾詬病坡道太陡了。（民眾提供）

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