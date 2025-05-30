上路1年 南投路邊停車36萬筆欠繳

南投縣南投、草屯、埔里實施路邊停車格收費一年多，縣府開始寄送欠費催繳單，至今欠費未繳的還有37萬多筆，有26萬多張催繳單還未寄出。（記者陳鳳麗攝）

2025/05/30 05:30

系統到今年3月底才完成整合 還有26萬多張催繳單未寄

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣南投、草屯、埔里三個鎮市路邊停車格，分別從去年三月及七月實施收費，南投縣府今年四月開始寄去年三、四月的催繳單，南投縣議員林儒暘指出，欠繳停車費還有三十七萬多筆，廿六萬多張催繳單還未寄出，建議增加人力處理，不然應將催繳工作委外或由公所處理，避免累積太多未繳帳單，造成民眾困擾。

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議員建議增加人力處理

南投縣府交通管理所從上月開始寄發未繳路邊停車格費用的催繳單，上月只寄去年三、四月的就有一萬多張，而本月陸續寄送去年五、六月催繳單，縣議員林儒暘在縣議會質詢指出，很多民眾收到催繳單還以為是詐騙，很多人根本不記得去年有停路邊停車格，質疑縣府的行政效率。

縣府工務處長張弘岳答復，催繳單延遲寄出，是因系統整合需與交通部和中華電信協調，導致今年三月底才完成，因此到四月開始補寄去年的欠費催繳單。

林儒暘說，交通所至今還未寄出的催繳單，累積欠費的多達三十七萬筆，合計有廿六多萬張催繳單還未寄，數量驚人；而一封催繳信郵資八元，廿六萬多封金額也不小。

林儒暘也說，路邊停車格的停車業務，是南投、草屯、埔里等公所外包，催繳卻由縣府統一處理，業務歸屬不清，導致資源錯置。交通所只有兩個人處理催繳，現在還有廿六萬多張要處理，根本是不可能的任務，這是體制失靈的縮影，要求快補充人力，否則催繳只會一直往後延，另外也可考慮將催繳工作委外或交回公所處理，才能儘快消化掉這些未繳帳單。

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