礦區探勘1人滑落邊坡 花蓮警義消救出

花蓮縣消防局出動警義消克服地形限制，將傷者平安送下山救治。（花蓮縣消防局提供）

2025/05/30 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣消防局廿七日傍晚接獲報案指稱，亞泥礦場五名工人至秀林鄉亞泥礦區進行探勘，其中一人不慎滑落邊坡，導致臉部多處擦傷，以及右腳踝腫脹無法行走急需救援，第一時間原申請空勤直升機救援，但因天候惡劣僅能由地面搜救，經出動廿三名警義消，歷經十二小時才獲救脫困。

花蓮縣消防局指出，接獲通報後，第一時間即派遣第一梯次救援人員四名警消及多名義消趕往現場搜救，但現場山區天候惡劣，風勢強勁導致空中支援受限，無法啟動直升機吊掛任務。為確保患者安全脫困，立即啟動第二梯次救援行動，共出動警消及義消廿三人徒步進入山區協助。

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新秀義消分隊長林建華說，他們抵達救援人員抵達現場後，評估地形及傷勢，隨即運用繩索系統進行固定及拖拉，歷經十小時才把傷者平安送下山，在山區經歷一夜， 運送的高度比台北一○一大樓還高，且地形最陡峭處呈現近九十度垂直，是他們經歷過最危險的一次攀岩救援，花了快十二個小時才將患者抬下來，看到傷者順利送醫脫險，終於鬆了一口氣。

花蓮縣消防局提醒，進入山區或礦區從事探勘與戶外活動時，務必攜帶適當裝備，並隨時注意地形與氣候變化，切勿單獨行動以維護自身安全。

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