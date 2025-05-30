村長提花蓮獨立 沈伯洋：傅崐萁造謠結果

2025/05/30 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「配合傅崐萁們」痛罵中央刪地方補助款，花蓮縣議會國民黨團號召花蓮吉安鄉十二位村長召開記者會，國民黨花縣議會黨團總召吳建志痛批，中央刪減地方一般性補助款，重創地方財政自主，吉安鄉稻香村長鄧桂英更語出驚人「如果中央認為花蓮不屬於中央的一份子，我們願意獨立」。

沈強調 中央給花縣補助逐年增高

立委沈伯洋說，村長提到「中央不重視花蓮，花蓮願意獨立」說法，可能是一時氣話，但這就是傅崐萁持續在地方上造謠的結果。中央近年給花蓮的補助金額，可見中央給花蓮縣的補助都是逐年增高，即便今年遇到藍白亂砍預算，一一四年度就比一○三年度多挹注增幅達到四十八％。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋認為，補助永遠都有進步空間，但傅崐萁的話術是什麼？他總是會說，中央完全不關心花蓮，只有他爭取才有錢。

傅崐萁猛批中央刪除地方補助款，花蓮縣議會國民黨團昨「配合演出」，還動員吉安鄉三分之二的村長共計十二人開記者會。稻香村長鄧桂英說，吉安鐵路高架化於前年前交通部長王國材來現勘時已答應要做，「可是就在上個月，竟然函文說不做了」！她批評中央就是認為「花蓮人的命不值錢」，如認為花蓮不屬於中央的一部分，花蓮願意獨立。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法