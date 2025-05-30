傅崐萁回防大罷免 獎品加碼說恐違法

2025/05/30 05:30

參加農民節抽獎 傅說中秋以後再來 加到滿意為止 律師指可能構成預備犯

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨花蓮立委傅崐萁在花蓮的二階段連署達成率超過一六九％，雖目前立院會期中，傅崐萁仍頻回防花蓮參加活動，上週六參加農民節抽獎時，竟稱「抱歉現在不能加碼（獎品）」、「中午加碼下午就進去了」、「等中秋以後再來，加到滿意為止」，被現場不滿的民眾錄音轉傳；對此，律師房彥輝說，傅崐萁此說法有可能構成預備犯。

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錄音流出 志工：民眾盼他被罷免

傅崐萁上週六在鳳林農民節活動上，手拿大罷免的政績扇子，面對滿臉盼「加碼送電視」的農民，傅崐萁「很抱歉我現在不能加碼，中午加碼下午就進去了」、「所以八月以後再來好不好？中秋節加到滿意為止」，過程被民眾錄音！罷免志工說，傅崐萁非常擅長給民眾施以小惠，也知道發言可能違法，錄音流出正是因為台下很多人都希望他被罷免！

律師房彥輝說，依照公職人員選舉罷免法第九十九條規定，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併一百萬元以上一千萬元以下罰金。

律師強調賄選看行為人主觀意圖

他說，目前並非中選會公告的罷免活動期間，但傅崐萁說「中秋加到滿意為止」的說法，只要主觀上有行求賄賂犯意，具體請託事項如罷免權行使，仍可能構成「預備」投票行賄罪，可依公職人員選罷法規定可處一年以下有期徒刑；「期約」是指雙方要有合意，依情節可能尚不構成期約賄賂罪，實務上賄選不以選舉或罷免期間為要件，否則容易脫罪，還是要看行為人主觀意圖。

藍營議員坦言 恐呈五五波情勢

傅崐萁最近因為大罷免姿態放很低，昨還親自上美崙市場、市八市場掃街，拜託民眾不要罷免他，有買菜民眾忍不住抱怨，已盡量閃「沒想到買個菜還要被強迫握手」，綜合市場則由國民黨議員吳東昇及花蓮市代會主席楊哲灃及助理等前往發「傅崐萁政績扇」，上午也有藍營議員坦言「目前罷免恐有五五波情勢」，若罷免成功恐讓財劃法遭翻盤，說好的一百六十億也將化為泡影，因此不得不慎。

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