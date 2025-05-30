《政院統刪一般性補助款》宜蘭綠營重申 藍白亂砍預算惡果

2025/05/30 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕行政院統刪中央對地方的一般性補助款，宜蘭有廿五億元被列為「未分配數」，引發藍綠議員互批。國民黨宜蘭縣議會黨團認為中央應依法行政、信守承諾撥付；民進黨縣議會黨團重申是藍白立委亂砍中央預算造成的惡果。

國民黨縣議會黨團昨由黨團書記長林義剛、副書記長楊弘旻及發言人黃琤婷召開記者會，點名宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌、副總召謝燦輝及呂惠卿等人，不僅未幫宜蘭爭取補助款，還跟著反對撥款回歸宜蘭，甚至試圖甩鍋藍白，讓宜蘭吃虧。

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呂惠卿回擊，胡亂統刪預算的不就是藍白立委？聯手倉促統刪已經排定的中央政府預算，並且「空白授權」行政院再分配，當初要刪又不肯負責處理後續，現在出事甩鍋中央，這才是卸責。

謝燦輝說，立委職責是審慎把關預算，不是亂刪預算、炒短線、打政治口水戰，我們要做的就是要為宜蘭人民爭回預算真相，對抗政治操作，呼籲藍營不要用謊言挑撥民眾。

陳文昌指出，對於預算未分配，行政院並未放手不管，而是指出地方去年歲計賸餘高達七○八億元，可先因應，再者政院也承諾未來依法於明年度回補未分配項目，這是基於制度處理，不是藍營所說「放生地方」。

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