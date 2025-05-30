龍舟賽前擾動台灣梅氏鯿 宜市公所挨告

怪手開挖濱溪帶順暢河道以利賽事，水利署已要求停工。（記者王峻祺攝）

2025/05/30 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市龍舟錦標賽今天在宜蘭河西門橋至慶和橋段登場，市公所在未獲水利署許可下，賽前派駐怪手開挖濱溪帶順暢河道；因擾動保育類台灣梅氏鯿棲地，引發環保團體不滿昨向宜蘭地檢署告發。水利署第一時間已要求停工；市公所回應，將會深刻檢討找出因應方式。

未獲水利署許可 開挖濱溪帶

宜蘭河西門橋至慶和橋段之間河道生態豐富，還是台灣梅氏鯿重要野生棲地，目前正值繁殖期，卻傳出宜蘭市公所為舉辦龍舟賽，破壞濱溪帶植被，讓原本綠意盎然的南北岸瞬間成土堆，環團發現後趕赴制止，還當場和施工單位起口角。

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宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘說，公所因龍舟賽雇用大型怪手進入河道，大面積清除兩側濱溪帶及擾動水域，這樣的粗暴行為，恐使族群數量不到二百隻的台灣梅氏鯿，從此在宜蘭河消失。

清除植被違約 環團向宜檢告發

宜蘭縣環保聯盟理事長孫博萮指出，當初河道要疏濬已討論多次，不能破壞濱溪帶擾動台灣梅氏鯿棲地，現在卻為了龍舟賽清除植被違反當初約定，環團已向宜蘭地檢署具狀告發市公所觸犯野生動物保育法及水利法。

生態檢核專家范倚瑄說，台灣梅氏鯿主要產卵在植被上，水中植被遭破壞後，導致產卵植被可能遭移除，更讓梅氏鯿無法重新產卵，棲地族群數量將會受到影響。

第一河川分署要求停工檢討

經濟部水利署第一河川分署表示，宜蘭市公所未提到有機械要進入河道進行清除作業，若有變動地形、地貌就要申請，已要求停工檢討，後續

會進一步討論，強化生態共識。

公所：將討論兼顧保育與賽事

宜蘭市公所回應，平時不會干擾宜蘭河當地生態棲息，這次為了龍舟賽在適度範圍內清理，維持賽道順暢，會深刻檢討並與河川分署討論出因應方案，以利兼具生態環境保育與傳承珍貴文化賽事。

宜蘭河西門橋至慶和橋段，有參加龍舟賽隊伍練習。（記者王峻祺攝）

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