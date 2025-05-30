大溪衛所規劃整修 升級聯合門診中心

2025/05/30 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市原有桃園、中壢次醫療區，衛生福利部去年公布重新劃分，新增八德次區，全市可用病床數增加一五三三床，市議員陳治文昨於議會定期會總質詢時反映大溪區醫療資源不足，位於老城區的衛生所建築老舊，交通動線擁擠，服務功能有限，無法滿足地方醫療需求，建議遷至大溪行政園區，發展聯合門診中心，河西地區可規劃在埔頂轉運站與社會住宅結合，建立特色醫療，均衡醫療發展。

衛生局長賈蔚答詢說，大溪衛生所空間寬敞，又位於市區精華地段，規劃整修升級為聯合門診中心，引進更多醫師與專科別，配置先進醫療設備，強化衛生所功能，另在大溪區辦理醫療服務改善計畫，透過行動門診、遠距專科會診、衛教宣導、個案管理等，將醫療服務帶入社區。

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賈蔚表示，市立醫院已確定設於八德霄裡公園，距大溪車程僅約十分鐘，具地理優勢，未來可有效涵蓋大溪、八德、平鎮及中壢等地的醫療服務需求。

陳治文認為，市府應盤點區域適當地點建置特色醫療院所，對於有醫院申請床位，卻因醫護人員不足而未實際使用，必須將未開床數使用完畢才能申請擴院。陳治文說，大溪九萬多人口，有資格設置市立醫院。

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