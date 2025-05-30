機捷設備異常 雙向班次延誤

機場捷運A9林口站至A10山鼻站昨天下午兩點號誌通訊設備異常，導致全線列車運行到晚上仍有延誤情形。（桃園捷運公司提供）

2025/05/30 05:30

〔記者陳璟民／桃園報導〕桃園機場捷運昨又出狀況，先是A9林口站至A10山鼻站，下午兩點發生號誌通訊設備異常，影響雙向列車運行，桃捷公司一度說於四點恢復正常，但晚間六、七點在A2三重站、A8長庚醫院站，都有民眾發現列車誤點，站方廣播罕見地說出「趕時間的旅客，請利用其他的交通工具」。

桃捷公司：收班後查修

桃捷公司人員表示，昨天下午約兩點，林口站至山鼻站因號誌通訊設備發生異常，列車靠安全機制停車，該公司行控中心旋即指示各班次列車，慢速通過該路段後，恢復正常運行，事件在下午四點結束，維修人員則駐點隨時因應狀況，受影響列車計十六班次，平均延誤約四分鐘。

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不過，本報昨晚七點左右接獲讀者投訴，分別是在三重站搭車要回桃市龜山區、在長庚醫院站搭車要去台北市的民眾，他們都聽到站方以國語、台語、客語及英語廣播，內容為「全線列車都會慢分到站，趕時間旅客請利用其他交通工具，造成您的不便，請多多包涵」。

對此，桃捷公司人員原僅回應「目前班距陸續調整中」，未說明是何故造成運行異常，到晚間七點廿七分，稱是由於下午林口站至山鼻站的故障事件持續影響，故障原因待收班後詳細查明，所以列車通過該區段時，為確保系統安全，均以慢速通過，各列車仍維持十五分鐘班距，但與原時刻表產生差異情形。

其實五月廿六日上午七點四十幾分，也有民眾在A7體育大學站搭機捷去台北市上班，聽到廣播稱因行車調度，雙向列車都有延誤，他要搭的班次誤點到七點五十三分才來。

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